Katarlı oyuncudan millilerimize 'kafa kesme' hareketi!

11 Ağustos 2022 Perşembe, 20:39

Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda voleybolda erkeklerde Türkiye, B Grubu ikinci maçında Katar ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle devam ederken yaşanan büyük skandal sosyal medyanın gündemine oturdu.

Türkiye ile Katar arasında oynanan voleybol maçının 3. setinin sonunda Katar’ın liberosu Saad Sulaman, tartışma esnasında sporcularımızın olduğu yöne doğru dönerek ‘kafa kesme’ hareketi yaptı.

İki takım arasında yaşanan tartışma sırasında oyun dışı kalan Sulaman, kenarda adeta kendinden geçti. Ayağa kalkarak Türkiye’nin milli voleybolcularını ‘kafa kesme’ işareti yaparak tehdit eden Katarlı sporcu arkadaşları tarafından sakinleştirilerek tribüne yollandı.

Türkiye mücadeleyi 3-1 kaybetti. Millilerin son maçta rakibi Katar‘ı 3-0 mağlup eden İran, Katar‘ın rakibi ise Türkiye’ye 3-1 kaybeden Pakistan olacak.