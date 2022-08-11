Katarlı oyuncudan millilerimize 'kafa kesme' hareketi!
5. İslami Dayanışma Oyunlarında Türkiye ile Katar arasında oynanan erkekler voleybol maçında Katar'ın liberosu Saad Sulaiman, tartışma esnasında sporcularımızın olduğu yöne “kafa kesme” hareketi yaptı.
Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda voleybolda erkeklerde Türkiye, B Grubu ikinci maçında Katar ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle devam ederken yaşanan büyük skandal sosyal medyanın gündemine oturdu.
Türkiye ile Katar arasında oynanan voleybol maçının 3. setinin sonunda Katar’ın liberosu Saad Sulaman, tartışma esnasında sporcularımızın olduğu yöne doğru dönerek ‘kafa kesme’ hareketi yaptı.
İki takım arasında yaşanan tartışma sırasında oyun dışı kalan Sulaman, kenarda adeta kendinden geçti. Ayağa kalkarak Türkiye’nin milli voleybolcularını ‘kafa kesme’ işareti yaparak tehdit eden Katarlı sporcu arkadaşları tarafından sakinleştirilerek tribüne yollandı.
Türkiye mücadeleyi 3-1 kaybetti. Millilerin son maçta rakibi Katar‘ı 3-0 mağlup eden İran, Katar‘ın rakibi ise Türkiye’ye 3-1 kaybeden Pakistan olacak.
Video Haberler
- Uçak biletlerine zam haberi geldi
- Büyükelçilik binasına girmeye çalışan kanguru viral oldu
- Saldırının ardından mesleği bırakıyor
- KGM duyurdu: Tek şeride düşürülecek
- Akşener mikrofonu uzattı: Esnaf iktidara sert çıktı
- 132 metre uzunluğundaki platform Çanakkale Boğazı’nda
- Kamyondaki 500 kovan arı yandı
- Büyükbaşta indirim oranını açıkladı
- Gaziantep’te 8 aylık havalimanı su akıtıyor
- Yeni 'tosuncuk' vakası: 40 bin mağdur
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 isim karşısında da kaybediyor!
- Büyükbaşta indirim oranını açıkladı
- CHP'den İçişleri’nin 'YSK' tehdidine tepki
- Sigara ve alkol fiyatlarına dev zam beklentisi
- İşte Erdoğan'ın verdiği üç talimat...
- İkili arasındaki gerilim artıyor
- 'Erdoğan riskli bir oyun oynuyor...'
- 'ÖTV' üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Kulisler bunları konuşuyor...
- Soru hırsızlarına içeriden kapıyı açanlar