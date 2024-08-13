Kayıp olduğu açıklanmıştı: Ankaragücü'nde Cephas gerçeği ortaya çıktı!
MKE Ankaragücü'nde kimseye haber vermeden ortadan kaybolan Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas'ın antrenmanlara çıkmama nedeni belli oldu.
TFF 1.Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas'ın antrenmanlara çıkmama nedeni ortaya çıktı.
Ankaragücü'nün Jamaikalı futbolcusu Renaldo Cephas önceki hafta oynanan Şanlıurfaspor maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyip antrenmanlara da katılmamıştı. Bunun üzerine başkent ekibinin hocası Cihat Arslan, Şanlıurfaspor maçının ardından Cephas ile ilgili "Nerede olduğunu bilmiyoruz" demişti.
'MAÇA ÇIKMADIĞINI KANITLAMAK İÇİN KADROYA YAZILDI'
Konunun gereksiz şekilde uzatıldığını belirten Ankaragücü kulübünden bir yetkili, kaybolduğu iddia edilen futbolcu Renaldo Cephas ile ilgili DHA'ya şu açıklamalarda bulundu:
"Profesyonel futbolcumuz Renaldo Cephas başka kulüple anlaştığını öğrendik. Futbolcunun kendi isteğiyle maça çıkmadığını notere kanıtlamak için hocamız tarafından maç kadrosuna yazıldı. Kendisi antrenmanlara ve maçlara gelmeme kararı almış. Biz de notere gerekli işlemleri yapması için yardımcı olduk. Konunun uzatılmaması gerekiyor" ifadelerinde bulundu. Diğer yandan kaybolduğu iddia edilen, antrenman ve maçlara gelmeyen Renaldo Cephas'ın sosyal medya paylaşımına göre oyuncunun bir fitness salonunda çalışmaya devam ettiği görüldü.
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