Kayıp olduğu açıklanmıştı: Renaldo Cephas'tan paylaşım!

TFF 1. Lig ekibi Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, 24 yaşındaki Jamaikalı oyuncu Renaldo Cephas'a ulaşamadıklarını açıklamıştı. Cephas, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Pozitif ol" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2024 - 10:38
Kayıp olduğu açıklanmıştı: Renaldo Cephas'tan paylaşım!
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Ankaragücü forması giyen Renaldo Cephas, gündem yarattı.

Başkent ekibinin teknik direktörü Cihat Arslan, Cephas için Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada oyuncuya ulaşamadıklarını söylemişti.

"POZİTİF OL"

Arslan, "Gelmediğine dair noter tespiti yapmak için kadroya yazdık. Cephas antrenmanlara gelmiyor, maça da gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyoruz" diye konuşmuştu.

Öte yandan Instagram hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Renaldo Cephas, spor salonundan paylaştığı fotoğrafa "Pozitif ol" notunu ekledi.


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