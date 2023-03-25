Kayseri derbisi Pazar günü oynanacak
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta Pazar günü oynanacak Kayseri derbisinde Hacılar Erciyesspor ile Talasgücü Belediyespor karşı karşıya gelecek.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor ile Talasgücü Belediyespor, bu hafta karşı karşıya gelecek. Kümede kalma hesapları yapan Hacılar Erciyesspor ile grup liderliği hesabı yapan Talasgücü Belediyespor, ligin 21. hafta maçında kozlarını paylaşacak.
Pazar günü Hacılar Fevzi Mercan stadında oynanacak Kayseri derbisini hakem Onur Sekman yönetecek. Diyarbakır bölgesi hakemi Onur Sekman’ın yardımcılıklarını Rahmi Görçay ile Furkan Ay yapacak. Kayseri derbisinde 3 puan mücadelesi verecek iki ekibin müsabakası, saat 15:00’te başlayacak.
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