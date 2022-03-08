Kayserispor-Alanyaspor maçı öncesi fenalaşan taraftar hastaneye kaldırıldı
Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçı oynandı. Karşılaşmayı izlemeye gelen bir taraftar fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçını izlemek için geldiği statta fenalaşan bir taraftar hastaneye kaldırıldı.
Kayserispor-Alanyaspor maçını izlemek için Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'na gelen bir taraftar, stadın girişinde bulunan merdivenlerde bir anda yere yığıldı.
Maçı izlemeye gelenlerin ihbarı üzerine, stat dışında bekleyen 112 Acil Servis ekipleri, ismi öğrenilemeyen taraftara hemen müdahale etti.
Bir süre kalp masajı yapılan taraftar, sedyeyle ambulansa alınarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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