Kayserispor, Ali Karimi'nin sözleşmesini uzattı
Mondihome Kayserispor, futbolcusu Ali Karimi'nin sözleşmesini 3 yıl uzattığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, futbolcusu Ali Karimi'nin sözleşmesini 3 yıl uzattığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, orta saha oyuncusu Karimi'nin sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığı aktarıldı.
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Paylaşımda, futbolcuya Kayserispor forması altında başarı dilendi.
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