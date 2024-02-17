Kayserispor, Ali Karimi'nin sözleşmesini uzattı

Mondihome Kayserispor, futbolcusu Ali Karimi'nin sözleşmesini 3 yıl uzattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 19:51
Kayserispor, Ali Karimi'nin sözleşmesini uzattı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, futbolcusu Ali Karimi'nin sözleşmesini 3 yıl uzattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, orta saha oyuncusu Karimi'nin sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığı aktarıldı.

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Paylaşımda, futbolcuya Kayserispor forması altında başarı dilendi.


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