27.10.2025 16:23:00
Kayserispor'dan bahis skandalı açıklaması: 'Temiz eller operasyonu başlatılsın'

Süper Lig ekibi Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını duyurması üzerine bir açıklama yayımladı.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun duyurduğu Türk hakemliğindeki bahis skandalına dair bir açıklama yayımladı.

Kayserispor'da yapılan açıklama şu şekilde:

"Kamuoyuna Duyuru

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun düzenlediği basın toplantısını büyük bir dikkatle ve üzüntüyle takip ettik.

"FUTBOLUN DOĞASINA NEŞTER VURULDU"

Profesyonel liglerde görevli 571 aktif hakemin, 371'inin bahis hesabının olduğunu ve bu hakemlerin 152'sinin ise aktif olarak bahis oynadığı ifade edilmiştir. Bu isimler arasında 7 üst klasman hakemi ve 15 üst klasman yardımcı hakeminin bulunması olayın ciddiyetini gözler önüne sermiştir. Bazı hakemlerin ise on binlerce kez bahis oynamış olması, Türk futbol tarihinin en karanlık ve utanç verici günlerinden birinin ortaya çıkmasına vesile olmuştur.

Sahada adaleti sağlamakla görevli olan hakemlerin bahis oynaması, kişisel menfaatleri uğruna maçlara direkt etki etmeleri ve futbolun doğasına neşter vurmaları tüm futbol camiasını derinden sarsmıştır."

"TEMİZ ELLER OPERASYONUNUN BAŞLAMASINI TALEP EDİYORUZ"

"Kayserispor Kulübü olarak; futbolda adaletin birinci unsur olmasını her platformda ısrarla savunduk. Bugün ortaya çıkarılan tabloda, Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığındaki TFF'nin bu çalışmalarını derinleştirmesini ve Türk futbolunda artık temiz eller operasyonunun başlamasını, bahis oynayan hakemlerin isimlerini, hangi maçlarda ve nasıl bahis oynandığını daha şeffaf bir şekilde paylaşmasını talep ediyoruz.

Türk futbolu artık bu karanlık günler ile değil; adaletli, şeffaf ve mücadeleci bir kimlik ile anılmalıdır.

Kayserispor Kulübü olarak, bu sürecin yakından takipçisi olacağız."

