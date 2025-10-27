Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kulüpler Birliği'nden bahis açıklaması: 'Hiçbir şekilde müsamaha gösterilmemelidir'

27.10.2025 15:48:00
Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını duyurması üzerine bir açıklama yayımladı.

Kulüpler Birliği, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun duyurduğu Türk hakemliğindeki bahis skandalına dair bir açıklama yayımladı.

Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında kamuoyu ile paylaştığı "profesyonel liglerde görev yapan toplamda 571 aktif hakemden, 371 tanesinin 6 bahis şirketinin biri veya birkaçında hesabının olduğu tespit edildi." bilgisi, futbol camiamızda büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle karşılanmıştır.

Kulüpler Birliği olarak, Türk futbolunun itibarı ve güvenilirliği açısından son derece hassas olan bu süreçte, Federasyonumuzun yürüttüğü çalışmaları kıymetli buluyor ve şeffaflık yönünde gösterilen iradeyi takdirle karşılıyoruz.

"HİÇBİR ŞEKİLDE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEMELİDİR"

Hakemlik müessesesi, futbolun adaletinin teminatıdır. Bu kurumun herhangi bir şekilde etik dışı davranışlarla gölgelenmesine hiçbir şekilde müsamaha gösterilmemelidir. Bununla birlikte, her bireyin masumiyet karinesine saygı gösterilmesi gerektiğinin de altını çiziyoruz.

Bu çerçevede;

Futbol Disiplin Talimatı'na aykırı davranışları tespit edilen hakemler hakkında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerekli disiplin süreçlerinin ivedilikle başlatılmasını,

Kanunlara aykırı eylemlerde bulunduğu belirlenen kişilerin ise Cumhuriyet Savcılıklarınca titizlikle araştırılmasını ve yargı süreçlerinin işletilmesini, önemle talep ediyoruz.

Kulüpler Birliği olarak, Türk futbolunun temiz, adil ve güvenilir bir zeminde ilerlemesi için sürecin hem destekçisi hem de takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kulüpler Birliği"

