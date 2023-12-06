Kayserispor evinde çok rahat turladı!
Süper Lig ekibi Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında, 2. Lig ekibi Vanspor'u 4-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Süper Lig ekibi Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında, 2. Lig ekibi Vanspor ile karşılaştı.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı Kayserispor, 4-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 14 ve 65. dakikalarda Mehmet Eray Özbek, 19. dakikada Emre Çeltik ve 69. dakikada Hayrullah Erkip kaydetti.
Rakibini farklı mağlup eden Kayserispor, adını kupada bir üst tura yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi 8 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.
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