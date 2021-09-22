Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?

22 Eylül 2021 Çarşamba, 08:29

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor deplasmanına gidiyor. Kasımpaşa ve Trabzonspor beraberliğinin ardından evinde Alanyaspor'a kaybeden Galatasaray, sahadan 3 puanla ayrılarak galibiyetlere geri dönmenin peşinde. Kayserispor ise güçlü rakibinden puan ya da puanlar almak istiyor.

Galatasaray ligin geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı. Kayseri temsilcisi ise 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 7 puan elde etti.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve bu akşam saat 20.00'de başlayacak Kayserispor-Galatasaray maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın bütün detayları anbean Cumhuriyet.com.tr'de olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Lung, Ramazan, Kolovetsios, Yasir, Onur, İbrahim, Attamah, Emrah, Mensah, Thiam, Gökhan

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, van Aanholt, Assuncao, Taylan, Feghouli, Morutan, Emre Kılınç, Mohamed