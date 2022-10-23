Kayserispor Kasımpaşa'yı tek golle geçti!

23 Ekim 2022 Pazar, 18:13

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor, 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 43. dakikada Mame Thiam attı.

Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Kayserispor, ligde 19 puana yükseldi. Çağdaş Atan'ın öğrencileri ayrıca, ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kasımpaşa, 13 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa, Konyaspor deplasmanına gidecek.