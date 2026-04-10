Kayserispor maçı öncesi... Domenico Tedesco'dan Kerem Aktüroğlu ve Nene kararı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı heyecanı devam ediyor. Sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'a konuk olacak.
Sarı-lacivertli ekibin Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun kritik maç öncesi ilk 11'i büyük ölçüde netleştirdiği iddia edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; orta sahada farklı bir tercih yapan İtalyan çalıştırıcı, Fred'i 10 numara pozisyonunda denedi.
Haberde, kanatlarda Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu'nun yer alacağı belirtildi.
Öte yandan Anthony Musaba'nın ise yedek kulübesinde olacağı ve sonradan oyuna dahil olacağı öne sürüldü.