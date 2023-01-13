Kayserispor, Sivasspor'u farklı geçti!

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 21:11

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 21:11

Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-1'lik skorla Çağdaş Atan'ın başında olduğu Kayserispor oldu. Rıza Çalımbay'lı Sivasspor ise haftaı farklı mağlubiyetle kapattı.

Kayserispor'un gollerini 23. dakikada Majid Hosseini, 31 ve 69. dakikada Olivier Kemen, 41. dakikada Gökhan Sazdağı kaydetti. Sivasspor'un tek golü 52. dakikada Robin Yalçın'dan geldi.

Olivier Kemen ve Robin Yalçın, uzaktan attıkları gollerle maçın en özel anlarına imza attılar.

Ligde dört hafta sonra kazanan Kayserispor puanını 26'ya yükseltti. Üç haftadır kazanamayan Sivasspor 15 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Kayserispor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sivasspor, Gaziantep FK'ya konuk olacak.