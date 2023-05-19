2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Kayserispor, Talha Sarıarslan'ın sözleşmesini 2 yıllığına uzattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, genç futbolcusu Talha Sarıarslan ile sözleşme yeniledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2023 - 17:52
Kayserispor, Talha Sarıarslan'ın sözleşmesini 2 yıllığına uzattı
Abone Ol google-news

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki santraforun sözleşmesinin 2 yıllığına uzatıldığını bildirdi.

Kayserispor altyapısından yetişen Sarıarslan bu sezon, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maça çıktı. Genç santrafor 19 yaş altı takımıyla ise 9 karşılaşmada şans buldu.


Talha Sarıarslan kayserispor Spor Toto Süper Lig süper lig

En Çok Okunan Haberler