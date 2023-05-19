Kayserispor, Talha Sarıarslan'ın sözleşmesini 2 yıllığına uzattı

Yayınlanma: 19.05.2023 - 17:52

Güncelleme: 19.05.2023 - 17:52

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki santraforun sözleşmesinin 2 yıllığına uzatıldığını bildirdi.

Kayserispor altyapısından yetişen Sarıarslan bu sezon, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maça çıktı. Genç santrafor 19 yaş altı takımıyla ise 9 karşılaşmada şans buldu.