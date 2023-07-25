Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'dan istifa iddialarına yanıt
Süper Lig ekibi Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, istifa ettiğine dair çıkan haberler hakkında açıklama yaptı. Atan, "Kayserispor’umuzun değerli taraftarına... İstifa etmedim. Tek gündemimiz transfer tahtasının açılması olmalı. Yönetimimizin bana verdiği söze güveniyor ve sezonun ilk gününe transferlerin yetişmesini bekliyorum. Geç kaldığımız için üzgünüm. Fakat ilk maçımıza kadar bekleyeceğim" ifadelerini kullandı.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, istifa ettiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti.
Atan, sosyal medyada istifa ettiği yönündeki paylaşımların ardından resmi hesabından yaptığı açıklamada, "İstifa etmedim" ifadesini kullandı.
Çağdaş Atan
Tek gündeminin elinde bulunan oyuncu grubunu lige en iyi şekilde hazırlamak olduğunu vurgulayan Atan, açıklamasında şunları kaydetti:
"Kayserispor’umuzun değerli taraftarına... İstifa etmedim. Tek gündemimiz transfer tahtasının açılması olmalı. Yönetimimizin bana verdiği söze güveniyor ve sezonun ilk gününe transferlerin yetişmesini bekliyorum. Geç kaldığımız için üzgünüm. Fakat ilk maçımıza kadar bekleyeceğim."
"KAÇINILMAZ SONA YAKLAŞTIĞIMIZI HATIRLATIRIM"
Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç da sosyal medyadan yaptığı açıklamada Çağdaş Atan'ın istifa ettiği yönündeki haberlerin kulübü yıprattığını bildirdi.
Herkesin kulübe sahip çıkması gerektiğinin altını çizen Koç, şu ifadeleri kullandı:
"Hocamız sabah idmanını tamamlamış ve daha alnındaki ter kurumadan teknik çalışmalarına devam etmektedir. Kimsenin hocamızın istifa ettiği haberine sevineceğini düşünmüyorum ancak kaçınılmaz sona yaklaştığımızı da hatırlatırım. Hepimizi üzecek bu gelişme yaşanmadan önce kulübümüze sahip çıkalım. Mahkeme kadıya mülk değil, bu kulüp bize yük değil. Seve seve hizmet ediyoruz, mesaimizin çoğunu burada harcıyoruz ama verdiğimiz sözlerin de arkasındayız, transfer yapılmadan başlanacak sezonda yönetim olarak devam etmeyeceğimizi başkan Ali Çamlı basın önünde defalarca tekrar etmiştir."
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