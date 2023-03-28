Kayserispor - Ümraniyespor maçının günü değişti
Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Ümraniyespor maçının tarihinde değişikliğe gidildi.
Süper Lig’in 28 haftasında Pazar günü oynanacağı açıklanan Yukatel Kayserispor-Hangi Kredi Ümraniyespor karşılaşması pazartesi gününe alındı.
Kayserispor Kulübü’nden yapılan açıklamada; "Spor toto Süper Lig’in 28 haftasında 09.04.2023 Pazar tarihinde oynanması planlanan Yukatel Kayserispor - Hangi Kredi Ümraniyespor karşılaşması 10.04.2023 Pazartesi gününe alınmıştır. Spor toto süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarından oluşan fikstür sıkışıklığı nedeniyle maçın bir gün sonrasında oynanması talebimize anlayış ve destekleri için Hangi Kredi Ümraniyespor Kulübü yönetimine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkı belli oldu
- İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'müzakere' mesajı
- Asgari ücrette zam bekleyişi
- Benzine büyük zam!
- 'Yalı Partisi' yazısına erişim engeli
- Kılıçdaroğlu, adaylık kampanyasını resmen başlattı!
- Nagehan Alçı'nın davasında 'skandal' başvuru
- Naci Görür deprem beklediği bölgeleri tek tek açıkladı
- Karamollaoğlu'ndan Erbakan'a zehir zemberek sözler
- İbrahim Tatlıses’ten ‘seçim' paylaşımı