Kayserispor - Ümraniyespor maçının günü değişti

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Ümraniyespor maçının tarihinde değişikliğe gidildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 14:51
Kayserispor - Ümraniyespor maçının günü değişti
Abone Ol google-news

Süper Lig’in 28 haftasında Pazar günü oynanacağı açıklanan Yukatel Kayserispor-Hangi Kredi Ümraniyespor karşılaşması pazartesi gününe alındı.

Kayserispor Kulübü’nden yapılan açıklamada; "Spor toto Süper Lig’in 28 haftasında 09.04.2023 Pazar tarihinde oynanması planlanan Yukatel Kayserispor - Hangi Kredi Ümraniyespor karşılaşması 10.04.2023 Pazartesi gününe alınmıştır. Spor toto süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarından oluşan fikstür sıkışıklığı nedeniyle maçın bir gün sonrasında oynanması talebimize anlayış ve destekleri için Hangi Kredi Ümraniyespor Kulübü yönetimine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

 


kayserispor Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig

İlgili Haberler

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili camiadan sabır ve destek istedi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili camiadan sabır ve destek istedi
Aziz Yıldırım'ın Millet İttifakı hükümetinde spor bakanı olacağı iddiasına yanıt geldi

Aziz Yıldırım'ın Millet İttifakı hükümetinde spor bakanı olacağı iddiasına yanıt geldi
Eyüpspor'da Zafer Turan dönemi

Eyüpspor'da Zafer Turan dönemi

En Çok Okunan Haberler