Eyüpspor'da Zafer Turan dönemi
Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, takımın başına Zafer Turan'ın getirildiğini açıkladı.
İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Zafer Turan ile sözleşme imzaladı.
Eyüpspor'un sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Yuvana Hoş Geldin Zafer Turan. Eyüpspor’umuz, teknik direktörlük görevi için Zafer Turan ile sözleşme imzaladı. Zafer Turan'a hoş geldin diyor, yarım kalan hikayemizi tamamlamak üzere görevinde başarılar diliyoruz"
Yuvana Hoş Geldin Zafer Turan!— Eyüpspor (@eyupsporkulubu) March 27, 2023
Eyüpspor’umuz, teknik direktörlük görevi için Zafer Turan ile sözleşme imzaladı.
Zafer Turan'a hoş geldin diyor, yarım kalan hikayemizi tamamlamak üzere görevinde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/zPE9kyvtd6
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