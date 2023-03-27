Eyüpspor'da Zafer Turan dönemi

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 23:01

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 23:03

İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Zafer Turan ile sözleşme imzaladı.

Eyüpspor'un sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yuvana Hoş Geldin Zafer Turan. Eyüpspor’umuz, teknik direktörlük görevi için Zafer Turan ile sözleşme imzaladı. Zafer Turan'a hoş geldin diyor, yarım kalan hikayemizi tamamlamak üzere görevinde başarılar diliyoruz"