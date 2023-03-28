Aziz Yıldırım'ın Millet İttifakı hükümetinde spor bakanı olacağı iddiasına yanıt geldi

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 11:21

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 11:23

Fenerbahçe Kulübü’nün eski başkanı Aziz Yıldırım’ın olası Millet İttifakı hükümetinde spor bakanlığına getirileceği iddialarına yanıt geldi.

Cumhuriyet'in edindiği bilgilere göre Aziz Yıldırım’ın yakın çevresi, “Aziz Bey’in siyaset ve bakanlık gibi bir düşüncesi yok” açıklamasında bulundu.

Aziz Yıldırım

İYİ Parti Spor Sorumlusu eski milletvekili Vedat Bayram, Yıldırım’ın adını gündeme getirip CHP’nin de bu isme destek verdiğini iddia etmişti.

Bu iddia CHP’ye yakın kaynaklarca “Şu an seçim kazanma telaşındayken bakanlık için isim ortaya atmak hoş değil” biçiminde yalanlandı.