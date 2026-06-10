Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kayserispor'un yeni hocası resmen belli oldu!

Kayserispor'un yeni hocası resmen belli oldu!

10.06.2026 18:17:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Kayserispor'un yeni hocası resmen belli oldu!

TFF 1. Lig ekibi Kayserispor, Eyüpspor ile yollarını ayıran teknik direktör Atila Gerin'i takımın başına getirdi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Atila Gerin getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 58 yaşındaki teknik direktörle 1+1 yıllık anlaşma imzalandı.

Açıklamada, "Hoş geldin Atila Gerin. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Atila Gerin ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Atila Gerin'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Kayseri temsilcisinde kulüp menajerliği görevine de Seyit İçgül'ün getirildiği açıklandı.

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #kayserispor #Teknik Direktör #Atila Gerin

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de yeni dönem... Başkan Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
Fenerbahçe'de yeni dönem... Başkan Aziz Yıldırım mazbatayı aldı! Fenerbahçe Kulübü'nde başkan seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, düzenlenen törenle mazbatalarını teslim aldı.
Milli takımın Avustralya maçını yönetecek hakem belli oldu!
Milli takımın Avustralya maçını yönetecek hakem belli oldu! A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda karşılaşacağı Avustralya maçının hakemi duyuruldu.
2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine dev zam!
2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine dev zam! ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın bilet fiyatlarının önceki turnuvalara kıyasla 5 ila 10 kat daha yüksek olduğu kaydedildi.