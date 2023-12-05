Kayserispor'da yine aynı tehlike: transfer yasağı
3 dönem süren transfer yasağını bu yaz kaldıran Kayserispor, Bertolacci transferi nedeniyle bir kez daha aynı tehlikeyle karşı karşıya kaldı.
Sezon başında 3 dönemdir kapalı olan transfer yasağını kaldırmayı başaran Kayserispor, yine aynı cezayla karşı karşıya...
Kayserispor, Andrea Bertolacci dosyasından dolayı transfer yasağı cezasıyla yine karşı karşıya kaldı.
Sarı-Kırmızılı takımın transfer yasağını açabilmesi için 32 yaşındaki İtalyan oyuncuya 2.4 milyon Avro ödeme yapması gerekecek.
1 MİLYON AVRO BONSERVİS ÖDENMİŞTİ
Tecrübeli futbolcu 2021-2022 sezonu devre arasında Karagümrük'ten 1 milyon Avro'ya transfer edilmişti.
Sarı-Kırmızılı formayla 22 maça çıkan Bertolacci 2 gol, 3 asistlik katkı sağlamıştı. İtalyan yıldız şu anda Serie B ekibi Cremonese'de görev yapıyor.
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