Kayserispor'dan Numanoğlu tepkisi

Yukatel Kayserispor, Arabam.com Konyaspor maçına atanan hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun değiştirilmesini talep etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2023 - 08:00
Kayserispor'dan Numanoğlu tepkisi
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Kayserispor, Konyaspor maçına atanan hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nu karşılaşmada istemediklerini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Numanoğlu'nun Konyaspor maçından alınıp farklı bir hakemin atanmasını istediklerini belirtti.

İşte o açıklama:


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