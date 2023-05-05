Kayserispor'dan Numanoğlu tepkisi
Yukatel Kayserispor, Arabam.com Konyaspor maçına atanan hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun değiştirilmesini talep etti.
Kayserispor, Konyaspor maçına atanan hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nu karşılaşmada istemediklerini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Numanoğlu'nun Konyaspor maçından alınıp farklı bir hakemin atanmasını istediklerini belirtti.
İşte o açıklama:
?? Kamuoyu Bilgilendirme pic.twitter.com/9EtJ2NAs5O— Yukatel Kayserispor (@KayserisporFK) May 4, 2023
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