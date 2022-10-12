Kayserisporlu futbolcu Emrah Başsan'dan Galatasaray açıklaması!
Süper Lig ekibi Kayserispor'un futbolcusu Emrah Başsan, 15 Ekim Cumartesi günü kendi sahalarında karşılaşacakları Galatasaray mücadelesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başsan, eski takımı Galatasaray'a karşı oynamanın kendisi için bir öneminin bulunmadığını belirtti.
Kayserisporlu yöneticiler ve futbolcular, Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Okulun spor salonundaki etkinliğe katılan Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, genel menajer Yunus Akbulut ile futbolcular Emrah Başsan ve Bernard Mensah, öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı.
'OKULU ÖN PLANDA TUTUN' TAVSİYESİ
Emrah Başsan ve Mensah burada fotoğraf çektirdikleri öğrenciler için forma ile atkı imzaladı. Gözbaşı, kendisinin de aynı okuldan mezun olduğunu belirterek, bundan sonra öğrencilerle daha sık bir araya geleceklerini söyledi. Futbolculardan Emrah ise her zaman okulu ön planda tutarak spora yönelmenin önemine dikkat çekti.
"FİNALE ÇIKMAMIZI KİMSE BEKLEMİYORDU"
Öğrencilerin, Kayserispor'un geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası final maçında yenilmesinin hatırlatması üzerine Emrah, "Final maçında kendimize çok güvenmiştik. Biz aslında finale çıkarak başarı sağladık. Bizim finale çıkmamızı kimse beklemiyordu. Tabii kupayı alsak başarımız taçlanacaktı, inşallah bu sene" dedi.
"SAHADA RAKİBİN GALATASARAY OLMASI ÖNEMSİZ"
Emrah, daha önce formasını giydiği Galatasaray'a karşı bu hafta hangi duygularla mücadele edeceği sorusu üzerine, Kayserispor'dan ekmek yediğini ve bu takımın başarısı için ter döktüğünü, sahada 4 büyüklerin öneminin olmadığını söyledi.
MENSAH: "DİSİPLİN VE ÇALIŞMA İE BAŞARDIM"
Ganalı futbolcu Mensah ise 13-14 yaşlarında futbol oynamaya başladığını ve okulla çok sevdiği sporu çok çalışarak bir arada yürüttüğünü belirterek, "Buraya kadar gelmemde çok ve disiplinli çalışmak etkili" ifadesini kullandı.
Mensah, geçirdiği sakatlıkla ilgili, "Uzun sakatlıktan sonra iyileşmek zaman alır. Elimden geleni yapıyorum. Daha iyi olacağım. Çok çalışıyorum. Her şey zamanla ilgili, daha güzel olacak. Eski performansıma ulaşacağım" değerlendirmesinde bulundu. Takım olarak hocalarının isteğini yerine getirdiklerini aktaran Mensah, bu yıl atak futbol oynadıklarını kaydetti.
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