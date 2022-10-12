Galatasaray'ın eski futbolcusu Marcao, İspanyolları kendisine hayran bıraktı!

Bir İspanyol taraftar ise esprili bir ifadeyle "Marcao dünyanın en iyi futbolcusu mu?" diye sordu. Bir başka taraftar, Marcao ve Maldini'yi kıyaslayarak, Brezilyalı futbolcunun daha iyi olduğu öne sürdü. Marcao, Sevilla - Borussia Dortmund maçında 7.3 rating alarak sahanın en iyi performans gösteren 2. oyuncusu oldu.