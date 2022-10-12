Galatasaray'ın eski futbolcusu Marcao, İspanyolları kendisine hayran bıraktı!
Lopetegui'nin yerine göreve gelen Jorge Sampoli, takımıyla çıktığı ilk maçta Marcao'ya şans verdi ve savunma oyuncusu taraftarın beğenisini kazandı. Marcao'nun Sevilla ile çıktığı ikinci maç ise Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a karşı oldu. Fanatik'in haberine göre, 90 dakikası 1-1 sona eren mücadelede 25 yaşındaki stoper, adeta kendisine hayran bıraktı.
Bir İspanyol taraftar ise esprili bir ifadeyle "Marcao dünyanın en iyi futbolcusu mu?" diye sordu. Bir başka taraftar, Marcao ve Maldini'yi kıyaslayarak, Brezilyalı futbolcunun daha iyi olduğu öne sürdü. Marcao, Sevilla - Borussia Dortmund maçında 7.3 rating alarak sahanın en iyi performans gösteren 2. oyuncusu oldu.
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