Kazakistan 10 kişi kaldı: Avusturya 3 puanı 2 golle aldı!
Avusturya, UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kazakistan'ı 2-0 mağlup etti.
UEFA Uluslar Ligi Lig B 3. Grup maçında Avusturya, deplasmanda Kazakistan ile karşılaştı. Ortalyq Stadı'nda oynanan maçı Avusturya 2-0 kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 15'te Christoph Baumgartner ile 25'te Michael Gregoritsch kaydetti.
KAZAKİSTAN 10 KİŞİ KALDI
Kazakistan'da Marochkin 23. dakikada kırmızı kart gördü.
Beşiktaşlı Zaynutdinov, maça ilk 11'de başladı. 69. dakikada oyundan alındı. Adana Demirspor'lu Aymbetov'da mücadeleye ilk 11 başladı. 46. dakikada oyundan alındı.
Avusturya, bu sonuçla puanını 10'a yükseltti. Kazakistan 1 puanda kaldı.
Bir sonraki maçta Kazakistan, Norveç deplasmanına gidecek. Avusturya, Slovenya'yı konuk edecek.
Etiketler: #Avusturya #Kazakistan #uefa uluslar ligi
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