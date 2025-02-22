Keçiörengücü 90'da attı, Gençlerbirliği yıkıldı

Yayınlanma: 22.02.2025 - 15:54

Güncelleme: 22.02.2025 - 15:54

Trendyol 1. Lig'de 25. hafta maçında Keçiörengücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Keçiören Aktepe Stadı'nda oynanan mücadele 3-3 bitti.

Keçiörengücü, maçın 22. dakikasında Mame Biram Diouf'ın golüyle mücadele 1-0 öne geçti.

Geriye düşen Gençlerbirliği oyunda kontrolü ele aldı. 29'da Daniel Popa ile durumu 1-1 yapan kırmızı-siyahlılar, 38. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun penaltıdan attığı gole 2- öne geçti. Daniel Popa'nın 45. dakikadaki golü sonrası soyunma odasına 3-1 önde gittiler.

Maçı bırakmayan Keçiörengücü, 57'de Okwuchukwu Ezeh ile durumu 2-2 yaptı. 90. dakikada Mame Biram Diouf bir kez daha sahneye çıktı ve attığı golle maçı 3-3 bitirdi.

Bu beraberliğin ardından Keçiörengücü puanını 37 yaptı. Gençlerbirliği de 43 puana ulaştı.

Gelecek hafta 1. Lig'de Keçiörengücü, Pendikspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği, Manisa FK'yı ağırlayacak.