Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 15:41

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 15:41

Bursaspor, teknik direktör İsmail Ertekin ile yolları ayırdıktan sonra bu göreve Özer Hurmacı'yı getirdi. 2021 yazında futbola ara veren Özer Hurmacı, 1 yıl 8 ay sonra yeniden futbola dönmüş ve bir kez daha Bursaspor forması giymişti. Bu sezon toplamda 2 maçta 60 dakika süre alan Özer Hurmacı, görevi devralan kişi oldu. Peki, Özer Hurmacı kimdir, nereli, kaç yaşında? Özer Hurmacı hangi takımlarda futbol oynadı? İşte ayrıntılar...

ÖZER HURMACI KİMDİR?

Özer Hurmacı, 20 Kasım 1986 tarihinde Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya geldi. Türk eski millî futbolcudur. Aslen Trabzonlu olan Özer Hurmacı, Trabzonspor'un eski futbolcusu ve kaptanı Lemi Çelik'in yeğenidir. Almanya'da çocuk yaşlarda mahallede futbol oynadığı sıralarda babası tarafından amatör futbol kulüplerine gönderildi.

2007-2008 sezonu ortasında, Galatasaray'la sezon sonu için anlaşmış ancak daha sonra Galatasaray'ın, sözleşme şartlarını yerine getirmemesi üzerine protokolü iptal edildi.

2004-2005 sezonunda Ankaraspor altyapısın da oynadı. Bir sezon sonra Ankaraspor formasıyla 3 sezon Süper Lig'de mücadele verdi ve 69 maçta 5 gol attı.

2005-2006 sezonunda Ankaraspor'dan kiralandı. Bir sezon Keçiörengücü'nde oynayan Özer Hurmacı diğer sezon Ankaraspor'a geri döndü.

15 Haziran 2009 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi internet sayfasında Fenerbahçe'ye transfer olduğu bildirildi. 22 Haziran 2009 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Özer Hurmacı, 27 Ağustos 2012'de Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti ve Kasımpaşa'ya transfer oldu.

Özer Hurmacı, 2013-14 devre arasında Trabzonspor takımının gündemine geldi. Trabzonspor'da kadro dışı kalan Volkan Şen ile takası gündeme gelen oyuncu, Volkan Şen'in eski takımı Bursaspor'a transfer olması üzerine bu takasta kullanıldı. Bu gelişmeler üzerine Trabzonspor oyuncu ile 1,5 yıllığına kiralık anlaşmış ve görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Daha sonra alacakları nedeniyle TFF'ye başvuran futbolcu, 24.08.2016 tarihinde sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Trabzonspor'dan ayrılan futbolcu transfer sezonunun son gününde Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

2022-23 2. Lig Beyaz grupta Bursaspor formasıyla bir dönem bıraktığı futbola geri döndü.

TFF 2. Lig ekibi Bursaspor, futbol sorumlusu olarak eski oyuncusu Özer Hurmacı'yı görevlendirdi.

ÖZER HURMACI HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2005-2009 Ankaraspor

2005-2006 Keçiörengücü (kiralık)

2009-2012 Fenerbahçe

2012-2015 Kasımpaşa

2014-2015 Trabzonspor (kiralık)

2015-2016 Trabzonspor

2016-2017 Akhisar Belediyespor

2017-2018 Osmanlıspor

2018-2019 BB Erzurumspor

2019 Sivasspor

2019-2021 Bursaspor

2023- Bursaspor

ÖZER HURMACI MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2005 Türkiye U-20

Türkiye U-20 2006-2008 Türkiye U-21

Türkiye U-21 2010 Türkiye

ÖZER HURMACI BAŞARILARI