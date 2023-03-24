Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 17:37

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 17:37

Thomas Tuchel'in kim olduğu ve futbol kariyeri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Thomas Tuchel kimdir, nereli, kaç yaşında? Thomas Tuchel hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı? İşte ayrıntılar...

THOMAS TUCHEL KİMDİR?

Thomas Tuchel, 29 Ağustos 1973 tarihinde Almanya'nın Krumbach şehrinde dünyaya geldi. Futbola Krumbach'ta başlayan ve daha sonra FC Augsburg'un alt yapısına geçen Tuchel, 1992’de transfer olduğu 2. Bundesliga takımı Stuttgarter Kickers’de yalnızca 8 maçta oynadı ve kadroda yer bulamayınca 3'üncü lig takımı SSV Ulm 1846'ya transfer oldu.

Bir dönem, takımın teknik direktörü olan Ralf Rangnick yönetiminde de futbol oynayan Tuchel, 3 yıl boyunca formasını giydiği kulüpte 69 maça çıktı ve 3 gol attı. Ancak 1998’de yaşadığı bir kıkırdak sakatlığının iyileşmemesi üzerine futbolu bırakmak zorunda kaldı.

3. Lig futbolcusu iken 25 yaşında sakatlanmasının üzerine 26 yaşında Stuttgart'ta teknik direktörlük eğitimi almaya başladı. Futbol oynadığı dönemde aynı zamanda spor bilimi ve İngiliz dili ve edebiyatı öğrenimi gören ancak eğitimini futbolla bir arada yürütemeyen Alman teknik adam, futbolu bırakmasının ardından iş yönetimi eğitimi alarak mezun oldu. 2006 yılında Alman Futbol Federasyonu’na ait HannesWeisweiler Akademisi’nde antrenörlük eğitimini mükemmele yakın olan 1,4’lük not ortalaması ile tamamlayarak futbol hocası diplomasını da aldı. Almanya'nın profesör lakaplı hocası Ralf Rangnick'in yanında ilk yardımcılık deneyimini altyapıda yaşadı.

2008 yılında profesyonel takıma kaydırılan Jürgen Kramny’nin yerine Mainz’ın A Genç yardımcı antrenörlüğüne getirilen Alman hoca, 2009’da A Genç liginde şampiyonluk elde etti. Mainz’da Jürgen Klopp’un yerine gelen Jörn Andersen’in kupanın ilk turunda takımın elenmesi sonrasında gönderilmesi üzerine profesyonel takımın başına geçti.

Thomas Tuchel, 1 Temmuz 2015 tarihinde Borussia Dortmund takımı ile sözleşme imzaladı.

Tuchel 2018/19 sezonunda, Fransa şampiyonu Paris Saint-Germain'i devraldı. Mayıs 2018'de iki yıllık sözleşme imzaladı. Daha sonra buradan ayrılarak İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea FC ile sözleşme imzaladı. 2023 yılında Chelsea FC'den gönderildi.

THOMAS TUCHEL HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

1988-1992 Augsburg

1992-1994 Stuttgarter Kickers

1994-1998 SSV Ulm 1846

THOMAS TUCHEL HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI?

2009-2014 Mainz 05

2015-2017 Borussia Dortmund

2018-2020 Paris Saint-Germain

2021-2022 Chelsea