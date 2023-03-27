Andreas Cornelius kimdir, kaç yaşında? Andreas Cornelius hangi takımlarda oynadı?
Andreas Cornelius’un menajeri Per Steffensen, Trabzonspor'la ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Andreas Cornelius kimdir, kaç yaşında? Andreas Cornelius hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor’dan ayrılarak sezon başında Kopenhag’a transfer olan Andreas Cornelius’un menajeri Per Steffensen, bordo-mavili kulüpten alacaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Steffensen, “Cornelius'un hayat boyu unutulmaz deneyimler yaşadığı eski işverenine karşı kesinlikle olumsuz bir şeyi yok. Kişisel görüşüm, kulüpler mali yükümlülüklerini yerine getiremediğinde yaptırım uygulanması gerektiğidir. Bu burada olmadı” dedi. Andreas Cornelius’un yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...
ANDREAS CORNELİUS KİMDİR?
Andreas Cornelius, 16 Mart 1993'te Danimarka'nın Kopenhag şehrinde doğdu. Danimarka Süper Ligi takımlarından Kopenhag'da forvet pozisyonunda oynayan Danimarkalı millî futbolcu Cornelius, 2021-2022 sezonunda Trabzonspor'da oynamıştı.
ANDREAS CORNELİUS'UN KARİYERİ
Altyapı kariyeri
BK Hekla
Fremad Amager
Kopenhag
Profesyonel kariyeri
2012-2013 - København
2013-2014 - Cardiff City
2014-2017 - København
2017-2021 - Atalanta
2018-2019 - Bordeaux (kiralık)
2019-2021 - Parma (kiralık)
2021 - Parma
2021-2022 - Trabzonspor
2022 - Kopenhag
Millî takım kariyeri
2010-2011 - Danimarka U-18
2011-2012 - Danimarka U-19
2012-2015 - Danimarka U-21
2013 - Danimarka Lig XI
2012 - Danimarka
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