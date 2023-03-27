Andreas Cornelius kimdir, kaç yaşında? Andreas Cornelius hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 11:36

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 11:36

Trabzonspor’dan ayrılarak sezon başında Kopenhag’a transfer olan Andreas Cornelius’un menajeri Per Steffensen, bordo-mavili kulüpten alacaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Steffensen, “Cornelius'un hayat boyu unutulmaz deneyimler yaşadığı eski işverenine karşı kesinlikle olumsuz bir şeyi yok. Kişisel görüşüm, kulüpler mali yükümlülüklerini yerine getiremediğinde yaptırım uygulanması gerektiğidir. Bu burada olmadı” dedi. Andreas Cornelius’un yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...

ANDREAS CORNELİUS KİMDİR?

Andreas Cornelius, 16 Mart 1993'te Danimarka'nın Kopenhag şehrinde doğdu. Danimarka Süper Ligi takımlarından Kopenhag'da forvet pozisyonunda oynayan Danimarkalı millî futbolcu Cornelius, 2021-2022 sezonunda Trabzonspor'da oynamıştı.

ANDREAS CORNELİUS'UN KARİYERİ

Altyapı kariyeri

BK Hekla

Fremad Amager

Kopenhag

Profesyonel kariyeri

2012-2013 - København

2013-2014 - Cardiff City

2014-2017 - København

2017-2021 - Atalanta

2018-2019 - Bordeaux (kiralık)

2019-2021 - Parma (kiralık)

2021 - Parma

2021-2022 - Trabzonspor

2022 - Kopenhag

Millî takım kariyeri

2010-2011 - Danimarka U-18

2011-2012 - Danimarka U-19

2012-2015 - Danimarka U-21

2013 - Danimarka Lig XI

2012 - Danimarka



