Kenan Doğulu'dan Fatih Terim paylaşımı

Galatasaraylı şarkıcı Kenan Doğulu'dan sürpriz Fatih Terim paylaşımı geldi. Ünlü isim "Grande İmparator" notunu düştüğü paylaşımda Fatih Terim'le yeni çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
14 Kasım 2021 Pazar, 12:49
Kenan Doğulu'dan Fatih Terim paylaşımı
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Galatasaraylı olduğu bilinen ünlü pop sanatçısı Kenan Doğulu Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'le fotoğraf paylaştı.

Ünlü isim "Grande İmparator" notunu düştüğü paylaşımda Fatih Terim'le yeni çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. İkilinin oldukça samimi olduğu görüldü.

Kenan Doğulu'nun paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.


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