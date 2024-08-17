Kenan Karaman attı, Schalke 04 turladı
Almanya Kupası 1'inci turunda Schalke 04, Aalen'i Kenan Karaman'ın gol attığı karşılaşmada 2-0 yendi.
Almanya Kupası 1'inci turunda Centus Arena'da Aalen, Schalke 04'ü konuk etti. Kenan Karaman'ın formasını giydiği mavi-beyazlılar, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Schalke 04'ün müsabakadaki gollerini 31'inci dakikada Kenan Karaman ile 68'inci dakikada Tobias Mohr attı. 30 yaşındaki golcü futbolcu 90 dakika süre aldı. Öte yandan Schalke'de Mehmet Can Aydın da karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Konuk ekip aldığı bu galibiyetle adını bir üst tura yazdırdı.
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