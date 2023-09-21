Kenan Koçak kimdir, kaç yaşında, nereli? Kenan Koçak daha önce hangi takımları çalıştırdı?
Türkiye A Milli Takım yardımcı antrenörü olan Kenan Koçak'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Kenan Koçak kimdir, kaç yaşında, nereli? Kenan Koçak daha önce hangi takımları çalıştırdı?
Türkiye A Milli Takım yardımcı antrenü Kenan Koçak'ın hayatı ve kariyeri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Kenan Koçak kimdir, kaç yaşında, nereli? Kenan Koçak daha önce hangi takımları çalıştırdı?
KENAN KOÇAK KİMDİR?
Kenan Koçak, 5 Ocak 1981 Kayseri'de doğdu. Futbol oynadığı dönemde defansif orta saha pozisyonunda görev alan Kenan koçak futbola SV Waldhof Mannheim’de başladı. Devamında ise alt liglerde forma giyinmeye devam etti.
2003/2004 sezonunda Bundesliga ekibi Redbull Salzburg’a imza attı fakat sadece 2 maçta forma giyebildi. Sonrasında ise Redbull Salzburg’un B takımında ise 5 maçta forma giyebildi. Son olarak Alman ekibi Hannover 96’yı çalıştıran Koçak, teknik direktörlük kariyerine ise Almanya 6. Lig ekiplerinden VfR Mannheim’ı çalıştırarak başlamıştı. Devamında, Waldhof Mannheim ve Sandhausen gibi alt lig ekiplerini de çalıştırdı.
Koçak’ın Almanya vatandaşlığı da bulunuyor.
KENAN KOÇAK DAHA ÖNCE HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?
2009-2010 FC Türkspor Mannheim
2011-2013 VfR Mannheim
2013-2016 SV Waldhof Mannheim
2016-2018 SV Sandhausen
2019-2021 Hannover 96
En Çok Okunan Haberler
-
- Atatürk'e büyük saygısızlık yapılmıştı
- Stratfor belgelerinde o isim de var!
- Fed faiz kararını açıkladı
- Merkez Bankası'ndan 4. faiz artışı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'tutuklama' kararına tepki
- Bu kez de Bakan'ı tehdit etti!
- 'Atatürk düşmanları yetiştiriliyor'
- '2-3 ay içerisinde önlem alınmazsa...'
- Süleyman Soylu'yu üzen haber...
- Yüksek emekli aylığı için ne zaman başvuru yapılmalı?