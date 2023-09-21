Yayınlanma: 21.09.2023 - 16:07

Güncelleme: 21.09.2023 - 16:07

Türkiye A Milli Takım yardımcı antrenü Kenan Koçak'ın hayatı ve kariyeri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Kenan Koçak kimdir, kaç yaşında, nereli? Kenan Koçak daha önce hangi takımları çalıştırdı?

KENAN KOÇAK KİMDİR?

Kenan Koçak, 5 Ocak 1981 Kayseri'de doğdu. Futbol oynadığı dönemde defansif orta saha pozisyonunda görev alan Kenan koçak futbola SV Waldhof Mannheim’de başladı. Devamında ise alt liglerde forma giyinmeye devam etti.

2003/2004 sezonunda Bundesliga ekibi Redbull Salzburg’a imza attı fakat sadece 2 maçta forma giyebildi. Sonrasında ise Redbull Salzburg’un B takımında ise 5 maçta forma giyebildi. Son olarak Alman ekibi Hannover 96’yı çalıştıran Koçak, teknik direktörlük kariyerine ise Almanya 6. Lig ekiplerinden VfR Mannheim’ı çalıştırarak başlamıştı. Devamında, Waldhof Mannheim ve Sandhausen gibi alt lig ekiplerini de çalıştırdı.

Koçak’ın Almanya vatandaşlığı da bulunuyor.

KENAN KOÇAK DAHA ÖNCE HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

2009-2010 FC Türkspor Mannheim

2011-2013 VfR Mannheim

2013-2016 SV Waldhof Mannheim

2016-2018 SV Sandhausen

2019-2021 Hannover 96