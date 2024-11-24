Kenan Koçak'tan Ankara derbisi yorumu: 'Futbol cezasız kalmaz'
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, Gençlerbirliği maçı sonrası konuştu.
Trendyol 1.Lig ekibi Ankaragücü teknik direktörü Kenan Koçak, Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, sayısız gol fırsatını değerlendiremediklerini belirterek, "Bir golle geriye düştük sonra da mağlup olduk. O kadar fazla fırsatı değerlendiremeyen bir takım... Sonuçta da futbol cezasız kalmaz. Böyle sıfır puanla masadan kalkar" değerlendirmesini yaptı.
Etiketler: #ankaragücü #Gençlerbirliği #Kenan Koçak
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