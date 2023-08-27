Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn motosikletle kaza yaptı

Motosiklet şampiyonu ve eski AKP milletvekili Kenan Sofuoğlu‘nun araç kullanımıyla sık sık gündeme gelen 4 yaşındaki oğlu Zayn, motosiklet kazası geçirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2023 - 22:34
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Küçük motosikletiyle viraja giren Zayn, motosikletin yalpalaması sonucu ‘tankslapper’ adı verilen bir olay yaşadı ve kaza yaptı. Yere düşen Zayn bir anda ağlamaya başladı.

Sofuoğlu, Zayn’ı kontrol etmeye gelip ardından da oğlunu motive ederek yeniden piste dönmesini sağladı. Konuyla ilgili Zayn Sofuoğlu’nun sosyal medyasında yapılan paylaşımda, “Ağlıyor ama acıdan değil yarışı kazanamadığı için. Sonra tekrar piste çıkıp kazanıyor” ifadeleri kullanıldı.


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Kenan Sofuoğlu

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