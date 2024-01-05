Kenan Yıldız attı, Juventus farklı turladı!

İtalya Kupası son 16 turu maçında Juventus, Salernitana'yı 6-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2024 - 08:05
Kenan Yıldız attı, Juventus farklı turladı!
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İtalya Kupası son 16 turu maçında Juventus, Salernitana ile karşılaştı.

Allianz Arena'da oynanan maçı Juventus 6-1 kazandı. Ev sahibi ekibe turu getiren golleri 12. dakikada Miretti, 35. dakikada Cambiaso, 54. dakikada Daniel Rugani, 75. dakikada Bronn(k.k.) 88. dakikada Kenan Yıldız ve 90+1. dakikada Weah kaydetti. Salernitana'nın tek golü 1. dakikada Ikwuemesi'den geldi.

Kenan Yıldız maça yedek kulübesinde başladı ve 66. dakikada oyuna dahil oldu. 88. dakikada takımının 5. golübü atan Milli oyuncu 4. golde de sol çaprazdan şutunu çekti, kaleciden seken topu Bronn kendi ağlarına yolladı.

Juventus, yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı. Torino devi, söz konusu maçlarda 11 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Bu sonuçla Juventus İtalya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.


Kenan Yıldız juventus Salernitana

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