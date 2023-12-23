İlk kez 11 başladı: Kenan Yıldız'dan muhteşem gol!
İtalya Serie A 17. hafta maçında Juventus, deplasmanda Frosinone'yi 2-1 mağlup etti. Juventus'un ilk golü milli oyuncu Kenan Yıldız'dan geldi.
İtalya Serie A 17. hafta maçında Frosinone ile Juventus karşı karşıya geldi. Benito Stirpe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Juventus 2-1 kazandı.
Juventus'un gollerini 12. dakikada Juventus formasıyla ilk kez ilk 11'de forma giyen milli oyuncu Kenan Yıldız ve 81. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti. Frosinone'nin golü 51. dakikada Jaime Baez'den geldi.
Kenan Yıldız attığı bu golle ligdeki ilk golünü kaydederken, Juventus tarihinin de en genç gol atan yabancı futbolcusu oldu.
İşte Kenan Yıldız'ın harika golü:
Kenan Yıldız müthiş bir golle takımını öne geçiriyor! pic.twitter.com/Ja6G5WXw11— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) December 23, 2023
Juventus'ta Kenan Yıldız, karşılaşmanın 55. dakikasında yerini Dusan Vlahovic'e bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Juventus, 40 puana yükseldi. Frosinone ise 19 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Frosinone, Lazio deplasmanına gidecek. Juventus, sahasında Roma'yı ağırlayacak.
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