Thiago Motta ile yolları ayıran Juventus'un yeni hocası belli oldu!

Yayınlanma: 23.03.2025 - 19:25

Güncelleme: 23.03.2025 - 19:25

Juventus'un yeni teknik direktörü Igor Tudor oldu.

İtalyan ekibi, teknik direktör Thiago Motta ile yolların ayrıldığını ve Motta yerine Tudor'un göreve getirildiğini duyurdu.

JUVENTUS'TA FORMA GİYMİŞTİ

Igor Tudor, pazartesi günü Juventus'ta mesaiye başlayacak.

Futbolculuk kariyerinde Juventus forması giyen Igor Tudor, İtalyan ekibinde Andrea Pirlo döneminde yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuştu.

Juventus, şu anda İtalya Serie A'da 5. sırada bulunuyor. Tudor, Juventus'u sezon sonuna kadar çalıştıracak. İtalyan ekibi, gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi bileti alırsa Tudor'un sözleşmesi uzayacak.