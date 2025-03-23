Thiago Motta ile yolları ayıran Juventus'un yeni hocası belli oldu!

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, teknik direktörlük görevine Igor Tudor'un getirildiğini açıkladı.

Thiago Motta ile yolları ayıran Juventus'un yeni hocası belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 19:25

Juventus'un yeni teknik direktörü Igor Tudor oldu.

İtalyan ekibi, teknik direktör Thiago Motta ile yolların ayrıldığını ve Motta yerine Tudor'un göreve getirildiğini duyurdu.

JUVENTUS'TA FORMA GİYMİŞTİ 

Igor Tudor, pazartesi günü Juventus'ta mesaiye başlayacak.

Futbolculuk kariyerinde Juventus forması giyen Igor Tudor, İtalyan ekibinde Andrea Pirlo döneminde yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuştu.

Juventus, şu anda İtalya Serie A'da 5. sırada bulunuyor. Tudor, Juventus'u sezon sonuna kadar çalıştıracak. İtalyan ekibi, gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi bileti alırsa Tudor'un sözleşmesi uzayacak.


Etiketler: #juventus #Igor Tudor #Thiago Motta #Kenan Yıldız

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