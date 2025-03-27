Juventus'un yeni hissedarından Mourinho sözleri: 'Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşırsak...'
Juventus'ta kulübün yeni hissedarlarından Paolo Ardoino, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili de sürpriz ifadeler kullandı.
Juventus'un yeni azınlık hissedarı Paolo Ardoino, TeleLombardia'ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ardoino, "Amacımız, kulübün yeniden doğuşuna katkıda bulunmak. Benim sloganım ‘Juventus’u yeniden büyük yap’. Juventus'u eski ihtişamlı günlerine döndürmek istiyoruz. Gelecekte yönetimle iş birliği yapmayı umuyoruz. Çünkü bu kulübe spekülasyon yapmak için dahil olmadık" ifadelerini kullandı.
"MBAPPE'Yİ JUVENTUS'TA GÖRMEK İSTERDİM"
Juventus taraftarı olmasıyla ilgili de konuşan Ardoino, "Doğuştan Juventus taraftarıyım. Şu an hak ettiği değeri görmeyen bir futbol takımına yatırım yaptık, ancak bu kulüp bize mutluluklar getirecek. Juventus'ta hangi oyuncuyu görmek isterdim? Mbappé (gülerek). Gençlere çok fazla yatırım yapmak gerekiyor. Zidane ve Del Piero, en çok sevdiğim oyuncular oldu. Onları gelecekte Juventus'ta, kulüp içinde görme fikri sadece umut verici olabilir" dedi.
Motta'nın yerine Tudor'un getirilmesiyle ilgili de konuşan Ardoino, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı bir ifade kullandı.
JOSE MOURİNHO AÇIKLAMASI
Adoino açıklamasında, "Gerçekten iyimserim. Umarım Juventus, Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşır. O zaman 'Jose Mourinho Juventus'un teknik direktörü olsun' demem" şeklinde konuştu.
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