18.12.2025 14:55:00
Kenan Yıldız, Juventus'un en iyisi seçildi!

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalyan takımında kasım ayının en iyi oyuncusu seçildi.

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Kenan Yıldız, taraftarların oylarıyla kasım ayında siyah beyazlı takımdaki "en değerli oyuncu" seçildi.

Geçtiğimiz ay ikisi Şampiyonlar Ligi, üçü Serie A olmak üzere beş maça çıkan Juventus'ta, Kenan iki gol atarken, bir kez de asist yaptı.

Norveç'te oynana Bodo/Glimt karşılaşmasında Openda'nın attığı golün asistini yapan Türk futbolcu galibiyette önemli rol oynadı. Kenan Yıldız, Cagliari maçında da iki gol atarak takımına katkı sağlamıştı.

Kenan Yıldız, ödülünü Juventus'un 2025 yılındaki son iç saha maçı olan ve 20 Aralık Cumartesi günü oynanacak Roma karşılaşması öncesinde Allianz Stadyumu'nda alacak.

 

