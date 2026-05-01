Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası itirafı: 'Kafam rahat bir şekilde oynamak istiyorum ancak...'

1.05.2026 14:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İtalya Serie ekiplerinden Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Takım hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Juventus forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

CBS Sports'a konuşan milli yıldız, "Dünya Kupası benim için inanılmaz ve heyecan verici bir şey olacak" diye konuştu.

Sözlerine devam eden 20 yaşındaki genç futbolcu, "Türkiye'nin Dünya Kupası'nda oynadığını hiç görmemiştim ve her şeyin harika gitmesini umuyorum" sözlerini sarf etti.

BASKI İTİRAFI

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından eleme maçlarında A Milli Takım'ın üzerinde baskı olduğunu itiraf eden Kenan Yıldız, "Son Avrupa Şampiyonası'nda iyi performans gösteren ve büyük potansiyele sahip bu takımın üzerinde eleme turlarını geçme konusunda büyük bir baskı vardı. Dünya Kupası'nda iyi iş çıkarabileceğime inanıyorum, umarım grup aşamasını geçebiliriz, sonrasını kim bilir" dedi.

Kenan Yıldız, "Kafam rahat bir şekilde oynamak istiyorum ancak ülkemi temsil etmenin ve genç Türk futbolcular için bir idol olmanın sorumluluğunu hissettiğim de açık" açıklamasını yaptı.

JUVENTUS SÖZLERİ

İtalyan ekibinde 10 numara gibi önemli bir formayı taşıyan Kenan Yıldız, "Futbol oynadığınızda, sahadaki en güzel numaranın her zaman 10 numara olduğunu bilirsiniz. Juventus'ta bu numarayı bu kadar erken almak "Vay canına" dedirten bir şey. Mesajı aldığımda gerçekten çok mutlu oldum. Elbette 10 numara çok büyük bir sorumluluk ama şu ana kadar iyi idare ettiğimi düşünüyorum" dedi.

BU SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta bu sezon 44 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 11 kez ağları havalandırdı.

İlgili Konular: #Dünya Kupası #juventus #A Milli Takım #Kenan Yıldız

İlgili Haberler

Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması: 'Delice duygular yaşıyoruz'
Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması: 'Delice duygular yaşıyoruz' A Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Kenan Yıldız, 1-0 kazandıkları Kosova maçının ardından görüşlerini aktardı.
Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi Juventus'ta antrenmanlara geri dönen Kenan Yıldız, Bologna maçında forma giyebilecek.
Sevincini yarıda kesti, takım arkadaşına koştu... Kenan Yıldız'dan dikkat çeken hareket!
Sevincini yarıda kesti, takım arkadaşına koştu... Kenan Yıldız'dan dikkat çeken hareket! A Milli Futbol Takımı, Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası'na 24 yıl sonra gitme hakkı kazandı. Karşılaşmanın ardından Kenan Yıldız'ın Juventus'tan takım arkadaşı Edon Zhegrova'yı teselli ettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.