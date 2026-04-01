Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması: 'Delice duygular yaşıyoruz'

Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması: 'Delice duygular yaşıyoruz'

1.04.2026 01:19:00
Cumhuriyet Spor
Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması: 'Delice duygular yaşıyoruz'

A Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Kenan Yıldız, 1-0 kazandıkları Kosova maçının ardından görüşlerini aktardı.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası bileti almasının ardından Kenan Yıldız açıklamalarda bulundu.

Büyük bir mutluluk yaşadığını ifade eden Kenan Yıldız, "Ne diyeyim, hiç söyleyecek bir şeyim yok. Çok gurur duyuyorum. Her şeyi yaptık bugün. Dünya Kupası'na gideceğiz. İyi şeyler yapacağız" dedi.

"DELİCE DUYGULAR YAŞIYORUZ"

Tarihi başarıyı kutlayacaklarını belirten milli futbolcu, "Bu akşam bunu kutlayacağız. Delice duygular yaşıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yaparak Dünya Kupası'na gitmek istedik. Başardık. Kelimelere sığdıramıyorum bu mutluluğumu" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZ OLMASAYDI..."

Taraftar desteğinin önemine dikkat çeken Kenan Yıldız, "Ben her şeyimi sahada vermeye hazırım. Taraftarımız olmasaydı biz buralara kadar gelemezdik. Onlara çok teşekkür ediyorum" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası sevinci: 'İnanılmaz gururluyum'
Hakan Çalhanoğlu'ndan maç sonu duygusal konuşma: 'Biz bunu hak ettik'
Orkun Kökçü'den milli takım sözleri: 'Biz bir aileyiz'
