Kenan Yıldız için flaş iddia: Arda Güler'e rakip olabilir!
La Liga devi Barcelona'nın, Juventus'ta forma giyen milli yıldız Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak için resmi teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.
Juventus'ta forma giyen milli yıldız Kenan Yıldız hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası öne sürüldü.
Serie A devinde 10 numaralı formayı taşıyan ve kulübün gelecekteki yıldızları arasında gösterilen Kenan Yıldız, Avrupa'nın büyük takımlarının radarına girmeye devam ediyor.
İspanyol basınında El Nacional'in haberine göre, Barcelona, Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak için Juventus'a resmi teklif yapma hazırlığında.
Haberde, Katalan ekibinin genç yıldız için 50 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı ancak Juventus'un bu miktarın yükseltilmesini istediği belirtildi.
ARDA GÜLER İLE RAKİP OLABİLİR
Eğer transfer gerçekleşirse, Türk futbolunun iki önemli ismi Kenan Yıldız ve Arda Güler, La Liga'nın ezeli rakipleri Barcelona ve Real Madrid formalarıyla karşılaşacak. Bu gelişme, El Clasico'nun yeni bir boyut kazanmasını sağlayarak, futbolun en büyük rekabetlerinden birine Türk oyuncuların damga vurmasına yol açabilir.
19 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon Juventus formasıyla 42 maça çıkarken 7 gol atıp 4 asiste imza attı.
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