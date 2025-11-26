Kenan Yıldız asist yaptı: Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki hasreti dindi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Juventus, Bodo/Glimt'e konuk oldu.
Aspmyra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Juventus, 3-2 kazandı.
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Lois Openda, 59. dakikada Kenan Yıldız'ın asistinde Weston McKennie ve 90+1. dakikada penaltıdan Jonathan David kaydetti.
Bodo/Glimt'in gollerini ise, 27. dakikada Ole Blomberg ile 87. dakikada penaltıdan Sondre Fet attı.
MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ
Juventus'ta mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Kenan Yıldız, 46. dakikada oyuna dahil oldu.
Kenan Yıldız, Bodo/Glimt - Juventus maçın oyuncusu seçildi.
Luciano Spaletti'nin ekibi Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini aldı.
Bu sonucun ardından Juventus, puanını 6 yaptı. Bodo/Glimt ise 2 puanda kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Juventus, Pafos'u konuk edecek. Bodo/Glimt, Borussia Dortmund deplasmanına gidecek.