Cumhuriyet Gazetesi Logo
Juventus, Kenan Yıldız'ın golleriyle kazandı!

Juventus, Kenan Yıldız'ın golleriyle kazandı!

29.11.2025 22:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Juventus, Kenan Yıldız'ın golleriyle kazandı!

Serie A'nın 13. haftasında Juventus, sahasında Cagliari'yi 2-1 mağlup etti ve 2 maç sonra ligde galip geldi.

Serie A'nın 13. haftasında Juventus, sahasında Cagliari'yi konuk etti. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0 geriye düşen Juventus, 2-1 kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 27 ile 45+1. dakikalarda milli yıldızımız Kenan Yıldız attı. Konuk ekip Cagliari'nin tek golü ise 26. dakikada Sebastiano Esposito'dan geldi.

Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 85 dakika sahada kaldı. Cagliari'de yedek başlayan Semih Kılıçsoy, 81. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Juventus, ligde iki maçlık aranın ardından galip gelerek puanını 23'e yükseltti. Ligde son 9 maçından galibiyet çıkaramayan Cagliari ise 11 puanda kaldı.

Ligde 14. hafta Juventus, Napoli'ye konuk olacak. Cagliari, lider Roma'yı konuk edecek.

İlgili Konular: #juventus #Cagliari #İtalya Serie A

İlgili Haberler

Kenan Yıldız asist yaptı: Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki hasreti dindi!
Kenan Yıldız asist yaptı: Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki hasreti dindi! Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bodo/Glimt'i 3-2 mağlup etti.
Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi: Resmi açıklama geldi!
Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi: Resmi açıklama geldi! İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'un Futbol Strateji Direktörü Giorgio Chiellini, milli oyuncu Kenan Yıldız'ın sözleşmesinin yenilenmesi hakkında açıklamalarda bulundu.
Futbolun iki efsanesinden, Arda Güler ve Kenan Yıldız'a övgü: 'Dünyaya ne yapabileceğini gösteriyor'
Futbolun iki efsanesinden, Arda Güler ve Kenan Yıldız'a övgü: 'Dünyaya ne yapabileceğini gösteriyor' Dünya futbolunun bir döneme damgasını vuran efsane isimlerinden Christian Karembeu ve Pavel Nedved, A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası yolculuğundan, milli yıldızlar Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın performanslarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.