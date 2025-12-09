Luciano Spalletti'den Kenan Yıldız'a büyük övgü: 'Henüz görmediğiniz...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.12.2025 21:28:00
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında çarşamba günü kendi sahasında Pafos'u konuk edecek Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti, maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktardı.

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Pafos maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik direktör, basın toplantısında milli futbolcu Kenan Yıldız için de övgü dolu sözler kullandı.

"BÜYÜK BİR POTANSİYEL"

Spalletti, "Kenan Yıldız'ın içinde henüz görmediğiniz büyük bir potansiyel olduğuna inanıyorum" dedi.

İtalyan hoca, Kenan Yıldız'ı, Napoli'de birlikte çalıştığı ve şampiyonluk kazandığı Khvicha Kvaratskhelia'ya benzetti. 66 yaşındaki teknik direktör, Kenan Yıldız için, "Bana Kvaratskhelia'yı hatırlatıyor" sözlerini sarf etti.

Juventus forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

