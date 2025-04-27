Kenan Yıldız kırmızı kart gördü: Juventus kendi evinde kazandı!
Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 34. haftasında kendi sahasında ağırladığı Monza'yı 2-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Juventus ile Monza karşı karşıya geldi.
Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadelede Juventus, Monza'yı 2-0 mağlup etti. Juventus'un gollerini 11. dakikada Nicolas Gonzalez ve 33. dakikada Randal Kolo Muani kaydetti.
KENAN YILDIZ KIRMIZI KART GÖRDÜ
Juventus formasıyla maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 45+3. dakikada kırmızı kart gördü. Milli futbolcu, Monza futbolcusu Alessandro Bianco'ya yaptığı sert hareket nedeniyle takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Juventus, ligde çıktığı son 5 maçta 3. galibiyetini alırken, Monza ise ligde üst üste 5. mağlubiyetini aldı.
Etiketler: #Kenan Yıldız #juventus #Monza
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