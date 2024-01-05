Kenan Yıldız'dan Allegri'ye mesaj: 'Bir yıldız doğuyor'
Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Salernitana ile oynanan İtalya Kupası son 16 turu maçında harika bir gole imza attı. Kenan Yıldız maçın ardından yaptığı paylaşımda hocası Allegri'ye mesaj gönderdi.
Juventus'ta son dönemde gösterdiği performansla uluslararası basında manşetleri süsleyen Kenan Yıldız, dün geceye de damgasını vurdu.
KENAN YILDIZ'DAN ENFES GOL
Juventus'un İtalya Kupası son 16 turunda konuk ettiği Salernitana maçının 66. dakikasında oyuna giren Kenan Yıldız, 88'de harika bir gole imza attı.
Sol kanatta topla buluşan Kenan Yıldız, 3 futbolcuyu çalımladıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla takımının 5. golünü kaydetti.
GOL | ???? KENAN YILDIZZZ! MÜTHİŞ ??— TRT Spor (@trtspor) January 4, 2024
RAKİPLERİNİ ADETA İPE DİZDİ! MÜTHİŞ BİR DRİPLİNG VE SON VURUŞ! ??? pic.twitter.com/GPXOd31dt8
Kenan Yıldız'ın bu enfes golü İtalyan basınında da manşetlerdeydi.
Öte yandan Kenan Yıldız karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
KENAN YILDIZ'DAN ALLEGRI'YE MESAJ
"Bir sonraki maça hazırım" diyen Kenan Yıldız, hocası Allegri'ye de mesaj göndermiş oldu.
18 yaşındaki futbolcunun paylaşımına yüzlerce yorum gelirken, Kenan Yıldız için "Bir yıldız doğuyor" ifadelerinin kullanıldığı gözlemlendi.
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