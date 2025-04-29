Kenan Yıldız'ın cezası belli oldu!
Juventus'un Monza ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Kenan Yıldız, iki maç men cezası aldı. Milli futbolcu, Bologna ve Lazio maçlarında forma giyemeyecek.
Juventus'un Monza ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Kenan Yıldız'ın cezası belli oldu.
Milli yıldız, kırmızı kartının ardından iki maç men cezası aldı. Kenan Yıldız, cezası nedeniyle Juventus'un Bologna ve Lazio ile oynayacağı maçları kaçıracak.
Juventus'ta bu sezon 46 maçta süre bulan 19 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 5 asist yaptı.
Etiketler: #Kenan Yıldız #ceza #juventus #İtalya Serie A
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