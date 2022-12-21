Kenyalı atletler Diana Kipyokei ve Purity Rionoripo'ya doping cezası
Kenyalı atletler Diana Kipyokei ve Purity Rionoripo, yasaklı madde kullandıkları gerekçesiyle müsabakalardan men edildi.
2021 Boston Maratonu'nun kadınlar şampiyonu Diana Kipyokei, doping yaptığı gerekçesiyle 6 yıl men cezası aldı.
Atletizmde Dürüstlük Birimi'nden (AIU) yapılan açıklamaya göre, doping numunesinde yasaklı "triamcinolone acetonide" maddesine rastlanan Kipyokei, 27 Haziran 2022'den itibaren 6 yıl atletizm faaliyetlerine katılamayacak.
Ayrıca 28 yaşındaki sporcunun 11 Ekim 2021'den itibaren aldığı dereceler silindi. Kipyokei böylece şampiyon olduğu 2021 Boston Maratonu'ndan diskalifiye edildi.
Fotoğraf: Purity Rionoripo
CEZALI KENYALI ATLET SAYISI 60'I GEÇTİ
Bir diğer Kenyalı kadın atlet Purity Rionoripo'ya ise yasaklı "furosemid" maddesini kullandığı gerekçesiyle 21 Kasım 2022'den itibaren 5 yıl men cezası verildi.
Kariyerindeki en önemli başarısını 2017'de Paris Maratonu'nu kazanarak elde eden 29 yaşındaki sporcunun, 30 Mayıs 2022'den itibaren aldığı dereceler de silindi.
Cezalı olan Kenyalı atletlerin sayısı, son aylarda peş peşe gelen doping dosyalarıyla 60'ı geçti.
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