Doping kullandığı tespit edilen 3 Kenyalı atletin cezası belli oldu
Kan örneklerinde doping maddesine rastlanan Kenyalı atletler Alice Jepkemboi Kimutai, Maiyo Johnstone Kibet ve Mark Otieno Odhiambo'ya verilen ceza açıklandı.
Doping kullandığı tespit edilen Kenyalı atletler Alice Jepkemboi Kimutai, Maiyo Johnstone Kibet ve Mark Otieno Odhiambo'ya çeşitli yıl aralıklarında spordan men cezası verildi.
Atletizm Dürüstlük Birimi'nden (AIU) yapılan açıklamaya göre, doping yaptığı tespit edilen Kenyalı sporculardan Jepkemboi Kimutai ile Johnstone Kibet 3'er, Otieno Odhiambo ise 2 yıl spordan men cezası aldı.
KANINDA YASAKLI MADDE BULUNDU
Ülkesinde erkekler 100 metre kategorisinde 3 şampiyonluğu bulunan 29 yaşındaki Odhiambo'nun, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 100 metre elemeleri öncesi girdiği testte, kanında yasaklı metildrostanolon tespit edildi.
Geçen ay Porto'da düzenlenen kadınlar maratonunda birincilik elde eden Kimutai'nin doping testinde erkeklik hormonu testosteron, 2016 Wuhan maratonunu kazanan Kibet'te ise yasaklı eritropoetine rastlandı.
Video Haberler
- Kadınların hazırladığı örgü yünler, ağaçlara giydirildi
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Dan Bilzerian'dan 'Nusret' ifşası: Tam 8 yıldır...
- Guterres'ten Ukrayna-Rusya savaşı mesajı
- 'Kazanacak aday vurgusu yaptık'
- Emekli amiraller davasında karar çıktı
- TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
- 28 Şubat hükümlüsü Korgeneral Vural Avar cezaevinde öldü
- Soylu'ya sert sözler: 'Önce ağzını yıkayacaksın'
- Nihal Bengisu Karaca'dan 'altılı masa' sürprizi
- Google'dan Ekrem İmamoğlu skandalı!
- Asgaride beklenti 9 bin TL’ye çıktı