Kerem Aktürkoğlu: 'Ben büyüklerime saygısızlık yapmam'

18 Nisan 2022 Pazartesi, 23:12

Galatasaraylı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendikleri maç sonrası konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Kerem, "Güzel bir galibiyet oldu. İlk yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarı bulduğumuz gollerle maçı kopardık" ifadelerini kullandı.

Oyundan alındıktan sonra İspanyol teknik direktör Domenec Torrent ile yaşadığı ikili konuşma hakkında açıklamada bulunan Kerem, "Fenerbahçe maçına ve bu maça sakat çıktım, tam iyileşmedim. Hocaya 70 dakika oynayabileceğimi söyledim. Şut çekmemem lazım. Ayağımı sordu, 'Ağrım olmadı ama o pozisyonda şut çekmem lazım' dedim. Ben büyüklerime terbiyesizlik yapmam. Ailemden terbiye aldım. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Aramız oldukça iyi" dedi.

"BEKLEDİĞİMİN ÜSTÜNDE SORUMLULUK ALDIM"

Genç oyuncu, "Beklediğimin daha da üstünde sorumluluk aldım. Bu beni ayrıca motive ediyor. Sahada performans anlamında dalgalanmalar oluyor. İstediğimiz durumda değiliz ve bu da bize baskı yapıyor. Ben de bu baskıda sorumluluk almayı seviyorum. Bazen ben de iyi işler yapamıyorum. Bu maç benim için bitti, bir sonraki maça bakıyorum. Geçmişte yaşadıklarına sürekli bakarsan, geleceği adım atamazsın" ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

NE YAŞANDI?

Karşılaşmanın 84. dakikasında oyundan alınan genç futbolcu, bu karar karşısında sinirlendi. Oyundan alınmasına kızan milli futbolcu, söylenerek geldiği saha kenarında Torrent'in kendisine sarılmasına rağmen rahatsızlığını dile getirip, morali bozuk bir şekilde yedek kulübesine gitti.

Öte yandan 84. dakikada oyundan alınan Kerem'in yerine ise Emre Kılınç maça dahil oldu.